ДТЕК застерігає сепаратистів від продажу антрациту з їхніх підприємств

У компанії ДТЕК українського бізнесмена Ріната Ахметова повідомляють, що на захоплених бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР» шахтах є близько 430 тисяч тонн антрациту, який може бути незаконно ввезений.

«Усі спроби збуту цього вугілля є злочином. ДТЕК буде відслідковувати будь-які випадки незаконного переміщення цього товару. Якщо виявлять випадки незаконного використання та реалізації антрациту, ДТЕК звернеться до правоохоронних органів, судів та міжнародних організацій для вжиття заходів до винних осіб, а також ініціюватиме українські і міжнародні санкції», – мовиться у заяві ДТЕК, яку цитують українські агентства.

15 березня компанії Ріната Ахметова ДТЕК і «Метінвест» заявили про повну втрату контролю над своїми підприємствами на окупованій території Донбасу.

Ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною територією, то на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на територіях, захоплених цими угрупованнями, запровадять «зовнішнє управління».

З 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його залишилися на непідконтрольній частині Донбасу.