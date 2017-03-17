На Донбасі за добу загинули двоє, поранені восьмеро українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 16 березня загинули двоє, поранені восьмеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 77 обстрілів позицій Збройних сил України.

Заборонену мінськими домовленостями зброю калібру понад 100 міліметрів сепаратисти застосували на всіх оперативних напрямках, інформують українські військові.

У штабі української воєнної операції ще ввечері 16 березня повідомили про обставини загибелі двох бійців. «Внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік населеного пункту Лобачеве Луганської області, двоє військовослужбовців загинули та четверо зазнали поранень», – вказали в штабі АТО й уточнили, що бойовики стріляли з мінометів калібру 82 міліметри.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі околиць Донецька, селища Спартак, міст Ясинувата і Докучаєвськ, а також півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли своїх позицій біля кількох населених пунктів уздовж лінії розмежування.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.