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17 Березень 2017, Київ 07:19
Новини | Економіка

Євросоюз виділив 600 мільйонів євро допомоги для зміцнення економіки України

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Європейська комісія після кількох місяців затримки вирішила надати Україні 600 мільйонів євро допомоги, призначеної для зміцнення економіки.

Євросоюз пом’якшив вимоги, щодо зняття Києвом заборони на експорт деревини, заявивши, що український уряд розробив законопроект, який регулює політику в цій сфері.

«Україна зробила чудову роботу зі стабілізації та реформування економіки, попри збройний конфлікт на її землі», – сказав 16 березня віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Надання цього траншу допомоги доводить загальну суму фінансової підтримки України з боку ЄС до 2,8 мільярда євро в період від 2014 року.

За оцінками українського уряду, оголошена цього тижня блокада торгівлі зі східними територіями, окупованими підтримуваними Росією бойовиками, спричинить скорочення ВВП на 2%.

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