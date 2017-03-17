Путін чекає на Меркель у Москві 2 травня

Візит канцлера Німеччини Анґели Меркель до Москви може відбутися 2 травня. Про це президент президент Росії Володимир Путін оголосив 16 березня на зустрічі з прем’єр-міністром німецької землі Баварія Хорстом Зеегофером, який відвідав Росію з триденним візитом.

«Передайте мої найкращі побажання федеральному канцлеру. Ми очікуємо на візит Меркель 2 травня», – сказав Путін.

Візит Меркель до Росії відбудеться за кілька місяців до призначених на вересень виборів у Німеччині. Деякі представники німецької влади припускають, що Москва прагне поразки партії Меркель на виборах, оскільки чинний канцлер є жорстким критиком дій Кремля в Україні та Сирії.

Відносини Росії з Німеччиною та іншими країнами Заходу є напруженими впродовж останніх трьох років, відтоді, як Росія окупувала український півострів Крим і підтримала сепаратистів на сході України. Київ і НАТО кажуть про пряму військову допомогу Москви бойовикам у збройному протистоянні з урядовими силами.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд були посередниками в укладенні в лютому 2015 року угоди про припинення вогню на сході України, але ці домовленості постійно порушуються.