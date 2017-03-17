Росія заплатила колишньому радникові Трампа понад 67 тисяч доларів – конгресмен Каммінґс

Колишній радник Білого дому з національної безпеки Майкл Флінн отримав до президентських виборів у США від російських компаній понад 67 тисяч доларів. Про це, як стверджує конгресмен-демократ Елайджа Каммінґс, свідчать оприлюднені ним 16 березня документи.

Нові документи містять, зокрема, дані, що Флінн отримав 11 тисяч 250 доларів за два виступи у Вашингтоні – один у серпні 2016 року від російської авіакомпанії «Волга – Дніпро», інший – у вересні того ж року від американської дочки російської компанії з кібербезпеки «Лабораторія Касперського».

Член Палати представників від штату Меріленд Елайджа Каммінґс попросив адміністрацію президента Трампа всебічно зареєструвати контакти Флінна з іноземними урядами та інтересами.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що Флінн прийняв 33 тисячі 750 доларів від фінансованого урядом Росії телеканалу RT. Це сталося в Москві в грудні 2015 року, за кілька місяців до того, як Флінн офіційно став радником у виборчій кампанії майбутнього президента Трампа.

Трамп у лютому звільнив Флінна з посади радника з національної безпеки, заявивши, що цей чиновник ввів в оману віце-президента Майка Пенса та інших офіційних осіб Білого дому про зміст своїх розмов із послом Росії в США.

Зв’язки Флінна з Росією є предметом розслідування з боку ФБР і профільних комітетів Конгресу США.