В ООН незадоволені планами США скоротити фінансування міжнародної допомоги

Оприлюднена раніше цього тижня бюджетна пропозиція президента США Дональда Трампа, яка передбачає скорочення майже на третину фінансування Держдепартаменту та іноземної допомоги, викликала протест в ООН.

Генеральний секретар організації Антоніо Ґутерріш застеріг від «різкого скорочення фінансування», яке могло б «підірвати вплив довгострокових зусиль щодо реформування» ООН.

Посол Франції в ООН Франсуа Делаттр сказав, що світ більше, ніж будь-коли, потребує «сильної ООН та Америки, яка залишається відданою світовим справам». На думку французького дипломата, «відступ і самоусунення Америки або навіть відчуття цього» створює ризики і може спричинити зростання глобальної нестабільності.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі натомість заявила, що «ООН витрачає більше грошей, ніж це необхідно, і багато в чому покладає набагато більше фінансове навантаження на Сполучені Штати, ніж на інші країни».

Крім оплати значної частки зусиль ООН із підтримання миру в різних частинах світу, Сполучені Штати також фінансують майже чверть загального бюджету ООН і її агентств, таких, як Всесвітня організація охорони здоров’я чи Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Президент США Дональд Трамп запропонував скоротити американську частку фінансування операцій з підтримання миру до 25% з нинішнього рівня 28%, або 7,9 мільярда доларів.