Путін прийме в Кремлі президента Молдови

Президент Росії Володимир Путін 17 березня прийме в Кремлі президента Молдови Ігоря Додона. Про це повідомляє офіційний сайт глави російської держави. Це вже другий за неповні три місяці на посаді візит Додона до Росії.

Перед приїздом до Москви Додон заявив, що прагнутиме зміцнити відносини з Росією під час візиту до цієї країни 16 – 18 березня. Додон сказав російському державному інформаційному агентству ТАСС, що «нинішній стан російсько-молдовських відносин йде врозріз з інтересами двох країн». Він звинуватив у погіршенні відносин спроби владної коаліції Молдови «проводити зближення» з Європейським союзом. «У результаті ми фактично втратили наші традиційні російські ринки і не змогли отримати нові», – твердить президент Молдови.

Минулого тижня уряд Молдови попередив своїх посадовців, щоб вони не їздили до Росії, мотивуючи це ставленням із боку російських силовиків. За повідомленням, представників Молдови – парламентарів, урядовців тощо – образливим чином зупиняють на в’їзді до Росії представники російських спецслужб, допитують їх і принизливо ставляться до них.

Як кажуть в уряді Молдови, це помста Росії за розслідування в уряді Молдови схеми відмивання коштів із Росії на суму у 22 мільярди доларів через фінансову систему Молдови. Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп і спікер парламенту Андріан Канду вже зустрічалися з цього приводу з послом Росії в Кишиневі Фарітом Мухаметшиним, щоб висловити йому офіційний протест.

Росія наразі не коментувала цієї заяви прозахідного уряду Молдови.

Натомість її засудив президент Молдови Ігор Додон, відомий своєю проросійською позицією. Як кажуть правоохоронці Молдови, через один із банків країни відмивалися кошти з Росії завдяки змові низки суддів і працівників центрального банку Молдови. В цій справі арештовані принаймні 14 осіб – судді й інші судові посадовців – а також відомий підприємець. При цьому, заявляють у Кишиневі, Москва відмовляється співпрацювати з розслідуванням.