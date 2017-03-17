Бомба до офісу МВФ була доставлена з Греції – розслідування

Грецька влада заявила, що бомбу, яка вибухнула 16 березня в офісі Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Парижі, надіслали в листі з Греції.

Паризька прокуратура відзначила, що слідчі знайшли «залишки грецьких печаток» на цій бомбі.

Міністр захисту громадян Греції Нікос Тоскас заявив, що небезпечний предмет надіслали від імені депутата парламенту від консервативної опозиції Вассиліса Кікіліаса.

Співробітник МВФ, який відкрив лист, зазнав легких поранень, працівники офісу були евакуйовані.

Раніше грецька анархістська група взяла на себе відповідальність за схожий інцидент. Іншу бомбу радикали надіслали поштою до міністерства фінансів Німеччини 15 березня, в цьому інциденті ніхто не постраждав.

Президент Франції Франсуа Олланд також відзначив подібність обох випадків.