США стежать за блокадою в східній частині України – Держдепартамент

У Вашингтоні уважно відстежують ситуацію, пов’язану з транспортною блокадою контрольованих проросійськими бойовиками районів Донбасу. Про це на брифінгу в Держдепартаменті заявив речник Марк Тонер.

«Ми уважно стежимо за цією блокадою в східній частині України. Хочу підкреслити важливість вирішення питання мирним шляхом і таким чином, що підтримує територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – вказав офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Марк Тонер також порекомендував по «більш специфічні» коментарі з цього приводу звертатися до уряду України.

Рада національної безпеки й оборони України 15 березня ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.