Адвоката Полозова знову викликають до слідчого в Криму

Російський адвокат Микола Полозов заявляє, що його знову викликають в управління слідчого комітету Росії в анексованому Криму.

«У вівторок знову викликають в Головне слідче управління Слідчого комітету Росії по Криму. Це все у тій справі «ФСБ проти адвокатської таємниці». Змором хочуть взяти», – написав він у Twitter.

6 березня адвокат Микола Полозов вже давав пояснення в рамках дослідчої перевірки в головному управлінні російського Слідчого комітету в анексованому Росією Криму.

Проти адвоката Миколи Полозова в Криму 20 грудня відновили кримінальну справу. Основною метою таких дій російської правоохоронної системи в Криму правозахисники вважають бажання відсторонити Полозова від захисту в справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Верховний суд анексованого Криму 14 лютого відхилив апеляційну скаргу адвоката Миколи Полозова на постанову судді Київського районного суду Сімферополя Віктора Можелянського про дозвіл слідчому ФСБ Росії Ігореві Скрипці допитати його як свідка у «справі Умерова».

Рішення суду першої інстанції залишили без змін. Таким чином, Верховний суд Криму визнав законним примусове затримання Полозова співробітниками ФСБ Росії 25 січня, яке сам адвокат кваліфікував як викрадення.

За словами Умерова, відсторонення Полозова може вплинути на хід судових засідань у його справі.