Військові США: мечеть не була ціллю авіаудару в Сирії

Військові США заявляють, що здійснили авіаудар проти угруповання «Аль-Каїда» в Сирії, але не цілилися по мечеті, де 16 березня загинули десятки людей.

Сирійські правозахисники, що базуються у Великій Британії, заявили, що «неідентифіковані військові літаки атакували» мечеть в утримуваному повстанцями селі Аль-Джина біля північного міста Алеппо, внаслідок чого загинули щонайменше 42 людини, понад сто були поранені, більшість із них цивільні.

Речник центрального командування США Джон Томас заявив, що ціллю авіаудару «не була мечеть, але будівля, яка була ціллю, розташована приблизно за 15 метрів від мечеті, яка досі стоїть».

У командуванні США наполягають, що цілилися в місце, де зустрічалися представники «Аль-Каїди». За повідомленням, внаслідок удару «загинули декілька терористів».

Пізніше Томас заявив, що точне розташування місця удару неясне, і додав, що у командуванні розглянуть звинувачення про цивільні жертви.

Місцеві активісти оприлюднили на Twitter фото з, ймовірно, фрагментами ракет, виготовлених США, повідомляє New York Times. Автентичність фото перевірити неможливо.