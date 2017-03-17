В Україні 17 березня закінчується подача документів для участі у ЗНО

В Україні 17 березня – останній день подачі документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

«17 березня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Наполегливо радимо не зволікати з відправленням документів до регіонального центру», – йдеться в повідомленні.

За даними центру, станом на 14 березня 2017 року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 181 732 особи.

Реєстрація на зовнішнє незалежне тестування розпочалася 6 лютого.

Основна сесія тестування пройде від 23 травня до 16 червня, додаткова – з 3 до 12 липня.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, у рамках основної сесії 23 травня відбудеться тестування з української мови і літератури; 25 травня – тестування з іспанської, німецької і французької мов; 29 травня – з англійської мови; 31 травня – з математики; 2 червня – з історії України; 6 червня – з російської мови; 8 червня – з біології; 12 червня – з географії; 14 червня – з фізики і 16 червня – з хімії.