Насіров прибув на допит до НАБУ

Відсторонений від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України Роман Насіров прибув на допит до Національного антикорупційного бюро.

Перед тим, як зайти в приміщення Насіров заявив, що готовий здати всі паспорти детективам.

«Абсолютну більшість паспортів забрали під час обшуків, вони перебувають уже у детективів ... два закордонні, один внутрішній. Я зараз подивлюся, які забрали, потім мені треба буде поїхати подивитися, якщо залишилися якісь паспорти, я їх з великим задоволення здам», – сказав він.

Насіров знову заявив, що не має наміру переховуватися від слідства.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу в 100 мільйонів гривень. Насіров заявив, що не планує тікати з України. «Я як не збирався нікуди їхати, так і не збираюся. Буду дома і готуватиму повноцінний захист», – сказав Насіров.

7 березня Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень. Апеляційна інстанція залишила це рішення в силі.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Після цього суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід. У лікарні «Феофанія», яка лікує високопосадовців, повідомили, що у голови ДФС інфаркт – хоча потім в Інституті кардіології імені Стражеско цей діагноз ані підтвердили, ані заперечили.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».