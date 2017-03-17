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17 Березень 2017, Київ 14:55
Новини | Події

На «Арселор Міттал Кривий Ріг» загинув робітник

За повідомленням «ArcelorMittal Кривий Ріг» (колишня «Криворіжсталь»), нещасний випадок стався ввечері 16 березня

За повідомленням «ArcelorMittal Кривий Ріг» (колишня «Криворіжсталь»), нещасний випадок стався ввечері 16 березня

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На підприємстві «Арселор Міттал Кривий Ріг» (колишня «Криворіжсталь») у Кривому Розі загинув робітник. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили на підприємстві.

За даними прес-служби комбінату, інцидент стався увечері 16 березня: вальцювальник, що працював у цеху, отримав травми, несумісні з життям. У цеху на той момент проводився плановий ремонт.

«За попередньою інформацією, вальцювальник втратив рівновагу і був затягнутий між обертовими шпинделями кліті. Обставини нещасного випадку розслідуються», – зазначили на підприємстві.

За даними поліції Кривого Рогу, подробиці інциденту розслідує спеціальна комісія, створена на підприємстві.

За фактом відкрили кримінальне провадження – за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України («порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою»).

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