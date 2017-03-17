На «Арселор Міттал Кривий Ріг» загинув робітник

На підприємстві «Арселор Міттал Кривий Ріг» (колишня «Криворіжсталь») у Кривому Розі загинув робітник. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили на підприємстві.

За даними прес-служби комбінату, інцидент стався увечері 16 березня: вальцювальник, що працював у цеху, отримав травми, несумісні з життям. У цеху на той момент проводився плановий ремонт.

«За попередньою інформацією, вальцювальник втратив рівновагу і був затягнутий між обертовими шпинделями кліті. Обставини нещасного випадку розслідуються», – зазначили на підприємстві.

За даними поліції Кривого Рогу, подробиці інциденту розслідує спеціальна комісія, створена на підприємстві.

За фактом відкрили кримінальне провадження – за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України («порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою»).