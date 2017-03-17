У США допустили можливість військових дій проти Північної Кореї

Сполучені Штати розглядають можливість військових дій щодо Північної Кореї в разі збільшення загрози з боку Пхеньяна, заявляє державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Виступаючи 17 березня в Сеулі, Тіллерсон заявив, що політика «стратегічного терпіння» закінчилася, і Вашингтон розглядає низку заходів економічного, дипломатичного і військового характеру проти КНДР у відповідь на ракетно-ядерну програму Пхеньяна.

Він також висловився за розгортання в Південній Кореї американської системи ПРО – проти чого виступають Китай і Північна Корея.

Тіллерсон наголосив, що Вашингтон не хоче військового конфлікту, але попередив, що дії Північної Кореї, загрозливі для її сусідів чи США, матимуть «гідну відповідь».

«Якщо вони підвищать загрозу своєї програми озброєнь до рівня, що, на нашу думку, вимагатиме дій, цей варіант на порядку денному», – сказав держсекретар США, коли його запитали про військові дії.

Тіллерсон виступив із такою заявою невдовзі після відвідин демілітаризованої зони, яка розділяє Південну і Північну Кореї.

За день до цього Тіллерсон виступав у Токіо, де заявив про необхідність «нового підходу» після, за його словами, двох десятиліть невдалих спроб «привести Північну Корею до точки денуклеаризації». Він також сказав, що Північній Кореї і її народові «не потрібно боятися» США.