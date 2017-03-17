Кремль: сценарій інтеграції «ДНР» і «ЛНР» до складу Росії не розглядається

У Кремлі заявляють, що не розглядають сценарію щодо інтеграції угруповань «ДНР» і «ЛНР», що контролюють частину сходу України, до складу Росії.

«Ви знаєте, що точаться різні дискусії. Ви знаєте настрій, який неодноразово озвучували представники Донбасу. Таких сценаріїв якихось писаних немає. Саме тому ми з тривогою спостерігаємо, як країна свідомо відштовхує від себе величезні регіони», – речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не мають наміру в Москві відмовлятися від визнання «паспортів», які видають угруповання «ДНР» і «ЛНР», і чи не вважають, що настав час для цього, Пєсков сказав: «Ні, не вважають. Цей захід дійсно вимушений, і Москва насамперед керувалася гуманітарними міркуваннями».

Президент Росії Володимир Путін 18 лютого підписав указ, яким визнав деякі «документи», видані в окремих районах України, що нині захоплені угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».

У тексті «Указу про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України», йдеться про те, що таке рішення Путін ухвалив «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного гуманітарного права».

Ідеться також про право осіб із такими «документами» без віз в’їжджати та виїжджати з Росії.

Згідно з указом Путіна, йдеться про тимчасовий характер визнання згаданих «документів» – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод».