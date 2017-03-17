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17 Березень 2017, Київ 14:55
Новини | Міжнародні

Білорусь вимагає екстрадиції журналіста з Росії

Юрій Баранчик

Юрій Баранчик

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Генеральний прокурор Білорусі Олександр Канюк заявляє, що Мінськ готовий надати Росії всі матеріали, необхідні для екстрадиції редактора російського новинного агентства «Регнум» Юрія Баранчика.

17 березня в Мінську Канюк заявив, що Баранчика, білоруського громадянина, розшукують у Білорусі за підозрою в «розпалюванні расової, етнічної, релігійної чи іншої соціальної ненависті чи незгоди».

Він також назвав заяву Баранчика про намір просити політичного притулку в Росії «піар-акцією».

Баранчика затримали в Москві 14 березня на прохання Мінська.

Як повідомив головний редактор «Регнума» Модест Колеров, суд в Москві 16 березня відмовився заарештувати журналіста Юрія Баранчика, і найближчим часом він вийде на свободу.

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