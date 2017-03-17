З Криму на материкову Україну передають 12 ув’язнених – офіс омбудсмена

З пенітенціарних установ анексованого Криму на материкову Україну передають 12 ув’язнених, повідомляє прес-служба уповноваженого з прав людини Верховної Ради України.

Наприкінці лютого заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомляв, що українська і російська сторони узгодили дату передачі 12 засуджених громадян України, які раніше відбували покарання в пенітенціарних установах в Криму, а потім були переведені в інші установи за межами півострова. Запланованою датою передачі ув’язнених він називав 3 березня.

Проте 3 березня переміщенняз Криму на території материкової України 12 засуджених українських громадян для подальшого відбування покарання не відбулося, як повідомлялося, з технічних причин.

12 громадян України були засуджені вироками українських судів до 18 березня 2014 року,до анексії Криму Росією. Вони висловили бажання про переміщення на материкову Україну.

Під час візиту у грудні минулого року в анексований Крим уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковській дозволили відвідати трьох з 42 українських політв’язнів. Зокрема омбудсмен змогла зустрітися з трьома фігурантами «справи 26 лютого» – Ахтемом Чийгозом, Алі Асановим і Мустафою Дегерменджі.