Марушевська: обшук у мене вдома був у справі щодо збитків на майже 7 мільйонів гривень

Колишня голова Одеської митниці Юлія Марушевська заявляє, що у неї вдома відбувся обшук у справі про завдання державі збитків на 7 мільйонів гривень. Це сталось, коли сама Марушевська перебувала у Сполучених Штатах, повідомила вона в коментарі Радіо Свобода.

«Згодом я з’ясувала, що за справою, порушеною Генпрокуратурою. Вона стосувалась збитків, завданих українському бюджету у розмірі 6,8 мільйонів гривень через оформлення товарів за ціною, вказаною у договорі на Одеській митниці, хоча це є світовою практикою і одним із зобов’язань, які ми підписали зі Світовою організацією торгівлі. На цьому прокуратура створила цю справу», – повідомила Марушевська.

Вона вважає звинувачення безпідставними.

За словами Марушевської, обшуки у справі пройшли загалом у 60-ти осіб.

«І у представників старої системи, і в експедиторів, і членів робочої групи, в експертів і у новонабраних митників, – зазначила вона. – Наприклад, обшук пройшов у Романа Баховського, але не лише в нього вдома, а і в його батьків – це людина, яку я просто переконала прийти і допомогти на Одеській митниці керувати новим підрозділом, який ми запускали, Відкритий митний простір, керувати усіма новачками, набраними за відкритим конкурсом».

3 березня у Юлії Марушевської відбувся обшук. Тоді у Генпрокуратурі заявили, що відомство розслідує дії чиновників Одеської митниці з листопада 2015 року до листопада 2016 року через підозру «в можливій попередній змову в інтересах третіх осіб, що могли дозволити занижувати вартість товарів для розмитнення».

Юлія Марушевська очолювала Одеську митницю з жовтня 2015 року. У листопаді минулого року вона заявила про те, що йде з посади. Причиною відставки стала, за її словами, «відсутність політичної волі у президента України та прем’єр-міністра завершити проект реформування митниці».