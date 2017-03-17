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17 Березень 2017, Київ 16:25
Новини | Події

Донецька фільтрувальна станція відновила роботу, почали подачу води в Авдіївку – Зубко

Приміщення Донецької фільтрувальної станції, архівне фото

Приміщення Донецької фільтрувальної станції, архівне фото

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Донецька фільтрувальна станція (ДФС) відновила роботу й розпочала подачу води до Авдіївки, повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

«О 13:50 Донецька фільтрувальна станція почала подачу води в місто», – написав Зубко на своїй сторінці в twitter.

14 березня внаслідок бойових дій сталося пошкодження лінії електропереда, було припинено електропостачання Авдіївки. електрики в місті, де живе близько 22 тисяч людей, не було майже дві доби. 16 березня електропостачання Авдіївки відновили.

Проте у Державній службі з надзвичайних ситуацій тоді заявили, що вода з Донецької фільтрувальної станції надходить населенню самопливом, є запас питної води в резервуарі.

Минулого тижня виникла схожа ситуація. Українські військові тоді звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.

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