Боєць ЗСУ загинув, підірвавшись на розтяжці біля Кримського – штаб АТО

Біля Кримського Луганської області внаслідок підриву на розтяжці загинув військовослужбовець Збройних сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

«За попередньою інформацією, внаслідок підривання на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташований неподалік населеного пункту Кримське Луганської області», – йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook 17 березня.

У штабі спецоперації зазначили, що ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. «Від початку доби вже зафіксовано 27 обстрілів українських позицій, під час яких бойовики застосовували великокаліберні кулемети, гранатомети, озброєння БМП та міномети калібру 120 міліметрів», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони України раніше повідомили, що за останню добу у зоні конфлікту на сході України двоє українських військовослужбовців загинули, ще вісім поранені і травмовані.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілах. Зокрема, за даними донецьких сепаратистів, були обстріляні околиці Донецька, селище Спартак, міста Ясинувата і Докучаєвськ, а також південь контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли своїх позицій біля кількох населених пунктів уздовж лінії розмежування.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.