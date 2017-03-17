У Росії за нез’ясованих обставин помер журналіст

Російські ЗМІ повідомляють про смерть журналіста, який критикував владу Росії, за нез’ясованих обставин у Бурятії.

35-річний Євген Хамаганов помер у лікарні Улан-Уде 16 березня.

За офіційними даними, журналіст був госпіталізований 10 березня, після чого він впав у діабетичну кому і через кілька днів помер. Друзі Хамаганова стверджують, що причиною смерті журналіста став черговий напад на нього.

Хамаганов писав критичні статті про політику уряду і президента Росії в регіонах.

Журналіст неодноразово піддавався нападам: у 2015 році після чергового побиття в Улан-Уде він потрапив до лікарні з переломом шиї. При цьому в місцевих ЗМІ тоді поширювалася інформація, що журналіст постраждав, впавши з гаража.