Баганець про заяви Портнова: нічого не відомо про визнання судом у ЄС мене винним

Колишній перший заступник генпрокурора України Олексій Баганець заявляє, що йому нічого не відомо про визнання судом його винним у наданні недостовірної інформації щодо колишнього заступника голови Адміністрації президента часів президентства Віктора Януковича Андрія Портнова.

Як заявив Баганець в коментарі Радіо Свобода, він не брав участі в судовому процесі в Бельгії, також його про суд не інформували.

«Мене ніхто не запрошував туди, відповідно до вимог міжнародного правового співробітництва, я участі у цьому співробітництві не брав, тому до сьогоднішнього моменту не знаю, це відповідає дійсності чи ні. Не може суд європейської держави без моєї участі, не роз’яснивши мені суті обвинувачення, прав і обов’язків, визнавати мене винним у вчиненні якогось злочину, тим більше, що я на території Бельгії ніколи не був. Я – громадянин України», – сказав він.

Баганець також зазначив, що не отримував від суду ніяких документів.

«Я почав з’ясувати, чи дійсно щодо мене цей суд виносив якийсь вирок чи рішення. Ми звернулися до адвокатів цієї держави і уклали з ними угоду, вони підуть поцікавляться, чи дійсно суд виносив такий вирок, розглядав таку справу. Якщо це підтвердиться, то я буду укладати угоду з захисниками і буду захищатися», – додав він.

Екс-перший заступник генпрокурора України зауважив, що лист до європейських інституцій, на підставі якого щодо Портнова запроваджувалися санкції, готували слідчі, які займались розслідуванням відповідного кримінального провадження.

«Вони переслали фабулу того злочину, за яким було зареєстровано (провадження – ред). Переписали лист, підготували. Я його як один із керівників Генеральної прокуратури підписав. Мова йшла про те, що стосовно такого-то зареєстроване кримінальне провадження і проводиться розслідування. Все… Навіть якби теоретично там була неправдива інформація, для того, щоб довести мій злочин, потрібно довести мій умисел», – наголосив Баганець.

Цього тижня Андрій Портнов заявив, що кримінальний суд Бельгії виніс вирок, яким визнав винним і засудив екс-першого заступника генпрокурора Олексія Баганця за умисне надання в 2014 році Європейському союзу недостовірної інформації про Портнова, пов’язаної з введенням санкцій. Портнов заявив, що суд засудив Баганця до тюремного ув'язнення на один місяць і штрафу в 6 тисяч євро.

Ще в червні 2015 року Портнов заявляв, що у Бельгії за його заявою відбувається судовий розгляд за обвинуваченням колишніх керівників Генеральної прокуратури України Олега Махніцького та Олексія Баганця. За його словами, Махніцького та Баганця обвинувачують у тому, що, зловживаючи службовим становищем, вони своїми підписами скріпили і направили в Раду ЄС сфальсифіковані дані про його кримінальне переслідування. У зв’язку з тим, що офіс Євросоюзу розташований на території Бельгії, кримінальне переслідування почато в цій країні, заявив Андрій Портнов. Проте тоді ця інформація не підтвердилася.

5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Під санкції потрапив також Портнов. Через рік Європейський союз виключив із санкційного списку чотирьох колишніх українських високопосадовців, зокрема і Портнова.