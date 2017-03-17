МЗС викликало посла Сербії через поїздку сербських парламентарів до Криму

Міністерство закордонних справ України вимагає від посла Сербії роз’яснень щодо візиту делегації депутатів сербської Скупщини (парламенту) до анексованого Криму. Як повідомила Радіо Свобода речниця МЗС Мар’яна Беца, посла викликали 17 березня до МЗС, а щодо сербських парламентарів Київ планує вжити заходів відповідно до чинного законодавства України.

«Ми неодноразово попереджали сербських політиків, МЗС Сербії з приводу недопущення таких поїздок без згоди української сторони. Разом із тим, попри наше попередження, сербські політики демонстративно порушили чинне законодавство України і міжнародне право й відкрито закликали до визнання Криму територією Росією, знехтувавши цим самим офіційною позицією Республіки Сербія, яка твердо стоїть на захисті суверенітету і територіальної цілісності України», – наголосила Беца.

За її словами, Київ розглядає такі дії окремих сербських політиків як вияв свідомої зневаги до ключових принципів міжнародного права і схвалення ними злочинної політики Росії, спрямованої на системні і масштабні порушення прав людини на окупованому півострові. Про це ідеться у заяві МЗС України.

Анексований Росією Крим 16 березня відвідали представники Сербської народної партії, а її лідер Ненад Попович у Сімферополі зустрівся з місцевими політиками, де заявив, що нібито питання приналежності Криму вирішене і що «повернення Криму на старе місце (в Україну – ред.) неможливе».

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що поїздки закордонних делегацій у Крим не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало 25 липня звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок у Крим.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».