Мін’юст призначив в.о. директора люстраційного департаменту і повторний конкурс на керівника

Міністерство юстиції України призначив виконувачем обов’язків директора департаменту з питань люстрації призначено Анастасію Задорожну.

Як повідомляє прес-служба відомства, до цього Задорожна працювала у відділі правового забезпечення та науково-аналітичної роботи цього департаменту.

Крім того, Міністерство юстиції оголосило повторний конкурс на вакантні посади директора департаменту з питань люстрації та його заступників.

21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Мін’юсту Тетяна Козаченко заявила про відставку з посади. Виконувачем обов’язків директора департаменту, як заявляв очільник Мін’юсту Павло Петренко, було призначено Ганну Калинчук. Втім, пізніше заступник міністра Ганна Онищенко заявила про незгоду з таким рішенням, назвавши його «нав’язуванням кандидатури».

У грудні 2016 року Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації. Для участі в конкурсі подали документи 12 людей. Проте тоді не обрали переможця.

У січні Міністерство юстиції України оголосило повторний конкурс, проте переможця також не визначили.