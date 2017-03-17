Ер-Ріяд повідомляє про участь іранців у цьогорічному хаджі

Саудівська Аравія заявляє, що цьогоріч іранські паломники братимуть участь у хаджі.

17 березня у саудівському Міністерстві паломництва повідомили про завершення переговорів з Тегераном про участь іранських паломників у хаджі, запланованому на вересень.

Минулого року іранські паломники вперше за 30 років не брали участі у хаджі, оскільки представники переважно сунітської Саудівської Аравії і шиїтського Ірану не погодили питання щодо безпеки і логістики.

Суперечка між Тегераном і Ер-Ріядом спалахнула після того, які у 2015 року через паніку під час хаджу загинули близько тисячі паломників. Іран заявив, що 464 загиблих були його громадянами і поклав вину за катастрофу на Саудівську Аравію.

Відносини між Тегераном і Ер-Ріядом, які є регіональними суперниками, ще більше погіршилися у січні 2016 року, коли Саудівська Аравія стратила шиїтського проповідника, після чого іранські паломники штурмували саудівське посольство у Тегерані. У відповідь Ер-Ріяд розірвав з Іраном дипломатичні відносини.