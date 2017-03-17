Аброськін: сьогодні бойовики з танків обстріляли Авдіївку

Керівник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін заявляє, що сьогодні бойовики з танків обстріляли стару частину Авдіївки.

«Авдіївка. О 15:25 бойовики «ДНР» з танків розстріляли стару частину міста. Зруйновані будинки на вулицях Металургів, 95 та Заводській, 63», –написав він на своїй сторінці в Facebook.

Аброськін нзазначив, що внаслідок обстрілів люди не постраждали, на місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

Бойовики угруповання «ДНР» наразі не коментують ці заяви української сторони. Напередодні вони звинуватили українських військових в обстрілах житлових будинках в населених пунктах Саханка і Пікузи (колишнє Комінтернове), пошкоджені чотири будинки.

Від лютого про обстріли Авдіївки повідомляється практично щодня. 14 березня внаслідок бойових дій сталося пошкодження лінії електропереда, було припинено електропостачання Авдіївки. Електрики в місті, де живе близько 22 тисяч людей, не було майже дві доби. 16 березня електропостачання Авдіївки відновили.

Минулого тижня виникла подібна ситуація. Українські військові тоді звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.