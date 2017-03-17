У МЗС Росії підтвердили звернення Януковича до Путіна про введення військ

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтвердила, що колишній президент України Віктор Янукович звертався до російського президента Володимира Путіна із закликом ввести війська.

Як заявила Захарова російській радіостанції «Говорит Москва», це був не лист, а заява Януковича.

«Це не лист. Ця заява Януковича. Він ніколи не заперечував, що її підписував», – сказала вона.

«Чуркін був уповноважений його (звернення – ред.) процитувати в Раді безпеки ООН, про що відкрито заявив. Також заява була поширена як документ РБ – звичайна практика доведення до членів Ради актуальних матеріалів. Технологія відправлення вказівок російським представникам за кордоном – це питання внутрішнього узгодження», – сказала Захарова.

16 березня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в адміністрацію президента Росії не надходив лист від колишнього президента України Віктора Януковича з проханням про введення російських військ на українську територію. За словами Пєскова, ніякого офіційного документа в адміністрації Володимира Путіна не зареєстровано.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко опублікував у себе в Facebook відповідь російської Генеральної прокуратури, в якій також йшлося про те, що ані Кремль, ані Рада Федерації Росії не отримували такого листа.

За словами Луценка, це твердження суперечило виступу тодішнього постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна, який у березні 2014 року на засіданні Ради безпеки ООН не тільки процитував звернення Януковича, а й продемонстрував копію листа.

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