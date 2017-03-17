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17 Березень 2017, Київ 17:51
Новини | Події

ВМС: переговори про передачу 2 американських кораблів – на «фінальній стадії»

Фрегат ВМС України «Гетьман Сагайдачний» та есмінець США USS Donald Cook під час міжнародних навчань «Сі Бриз-2015», вересень 2015 року

Фрегат ВМС України «Гетьман Сагайдачний» та есмінець США USS Donald Cook під час міжнародних навчань «Сі Бриз-2015», вересень 2015 року

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Переговори про передачу Військово-морським силам України двох використаних американських кораблів перебувають «на фінальній стадії».

«Питання може вирішитись найближчим часом», – заступник начальника штабу ВМС ЗС України, капітан 1 рангу Андрій Риженко.

За його словами, йдеться про два патрульні катери ВМС США, які призначені для охорони портів, баз, патрулювання морського узбережжя тощо.

Після анексії Криму лише 10 із 61 одиниці військово-морської техніки, що раніше базувалась у Криму, залишаються під керівництвом ВМС України, серед них – фрегат «Гетьман Сагайдачний».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».

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