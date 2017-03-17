США не повторюватимуть звинувачень про шпигування британців за Трампом – речник Мей

У Великій Британії повідомляють про обіцянку США не повторювати звинувачень, що британські спецслужби шпигували за американським президентом Дональдом Трампом.

Речник прем’єра Терези Мей Джеймс Слек повідомив 17 березня, що британський уряд пояснив США, що «абсурдні» звинувачення повинні ігноруватимуся. За його словами, Вашингтон запевнив Лондон, що ці звинувачення не повторюватимуться.

Раніше у п’ятницю британський Центр урядового зв’язку (GCHQ), спецслужба, яка відповідає за кібербезпеку, відкинула твердження про те, що вона могла стежити за співробітниками штабу Дональда Трампа під час його передвиборної кампанії у минулому році.

Речник президента США Шон Спайсер заявив 16 березня у Вашингтоні, що колишній президент США Барак Обама міг використовувати британську спецслужбу для стеження за Трампом і його співробітниками. При цьому він послався на твердження колишнього судді Ендрю Наполітано в ефірі телеканалу Fox News.

4 березня Дональд Трамп у Twitter заявив, що під час президентської кампанії спецслужби прослуховували телефонні розмови співробітників його штабу на вимогу тодішнього президента Барака Обами.

Барак Обама через свого представника назвав заяви Дональда Трампа безпідставними. Тим часом кілька комітетів Конгресу, які розслідують «російський слід» у виборчій кампанії, задовольнили бажання Білого дому щодо перевірки інформації про прослуховування.

Низка конгресменів закликають директора ФБР Джеймса Комі визначитися з твердженнями Трампа про прослуховування: підтвердити чи спростувати їх.

Комі і голова Агенції національної безпеки 20 березня мають свідчити у Палаті представників.