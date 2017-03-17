У Казахстані розпочалися слухання у справі мільярдера-втікача Аблязова

У Казахстані 17 березня розпочалися попередні слухання у справі мільярдера-втікача Мухтара Аблязова.

Троє співпідсудних у цій справі, які були присутні у залі суду в Алма-Ати, погодилися, що слухання і процес проходитимуть за відсутності Аблязова, який у 2009 році втік за кордон.

Суддя повідомив, що дату суду оголосять 18 березня.

Мухтара Аблязова, опозиціонера до влади президента Нурсултана Назарбаєва і колишнього керівника найбільшого комерційного банку Казахстану, «БТА Банку», звинувачуютьу створенні організованого злочинного співтовариства і розкраданні понад шести мільярдів доларів. В Україні і Росії проти нього висунули схожі звинувачення через розтрати в місцевих дочірніх банках «БТА Банку». Він заперечує звинувачення на свою адресу і називає їх політично мотивованими.

53-річного Аблязова арештували на півдні Франції наприкінці липня 2013 року, за повідомленнями, за запитом на екстрадицію, що надійшов із України. Крім того, такі ж запити надійшли і з Казахстану та Росії.

Мухтара Аблязова звільнили з-під варти у Франції у грудні 2016 року після того, як найвищий адміністративний судовий орган цієї країни, Державна рада, скасував указ уряду про його екстрадицію до Росії, виданий у вересні 2015 року, визнавши його виданим із політичних мотивів.

Після звільнення Аблязов заявив, що має за мету протягом наступних трьох років скинути владу президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Казахстан не має угоди про екстрадицію з Францією, проте має такі угоди з Росією і Францією.