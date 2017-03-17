У Криму справу активіста Балуха почали розглядати по суті – правозахисниця

В анексованому Криму в підконтрольному Кремлю суді почали розглядати по суті справу кримського активіста Володимира Балуха. Про це у коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомила координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

«Попередні судові засідання були пов’язані з запобіжним заходом, зараз справа перейшла в Роздольненський суд для розгляду по суті», – заявила Скрипник.

За її словами, 16 березня почали розглядати справу, на засіданні допитали чотирьох свідків: дружину Володимира Балуха, його односельця і двох співробітників російського МВС.

Правозахисниця зазначила, що односельчанин Балуха розповів про те, що підсудний є позитивною людиною, ніяких негативних оцінок підсудному не давав.

«Важливими були також свідчення Наталії, яка говорила про моменти, які вказують на серйозні порушення в ході проведення обшуку 8 грудня минулого року. Вона говорила про те, що тоді було дуже багато людей (більше, ніж потрібно), було незрозуміло, хто поняті, з якою метою всі люди прийшли», – додала Скрипник.

За її словами, Володимир Балух не заявляв відвід судді і прокурору, так як вважає, що від цього нічого не зміниться.

«Наступне засідання призначене на 20 березня, але, швидше за все, це засідання буде перенесено, оскільки в Криму цей день є вихідним», – підсумувала Скрипник.

На початку лютого російський правозахисний центр «Меморіал» визнав затриманого кримського активіста Володимира Балуха політв’язнем і закликав негайно його звільнити.

Володимира Балуха російська влада Криму звинувачує у зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які в нього, за твердженням російських силовиків, «виявили під час обшуку 8 грудня 2016 року».

За словами адвоката Балуха Тараса Омельченка, який ознайомлений із матеріалами справи, немає ніяких доказів, що знайдені боєприпаси належать Балухові.

Володимира Балуха затримали 9 грудня минулого року. В його будинку в селищі Серебрянка Роздольненського району, а також у будинку його матері пройшли обшуки. Російські правоохоронні органи в окупованому Криму заявили, що знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У Кримській правозахисній групі вже заявляли, що вважають, що боєприпаси були підкинуті, а переслідування активіста пов’язано з його відвертою проукраїнською позицією: біля його будинку на щоглі весь цей час майорів державний прапор України, а на стіні власного будинку була встановлена табличка «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18», яку від нього вимагали зняти.