У Дніпрі переселенці, читаючи реп, вимагали забезпечити їхні виборчі права

У Дніпрі 17 березня на площі біля облдержадміністрації вимушені переселенці з Донбасу і Криму провели вуличну акцію за свої виборчі права «Кожен має право на вибори». В акції взяли участь представники громадських організацій «Центр підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск», «Допомога Дніпра», «Поклик майбутнього», «Від мрії до дії», «Сила майбутнього».

У руках вони тримали плакат з написом «Я маю право на вибори!», а також повітряні кульки з «галочкою» із бюлетеня.

Учасники акції заявили про свої вимоги до Верховної Ради України – внести до законодавства зміни, які б дозволили переселенцям брати участь у місцевих виборах. За їхніми даними, у парламент вже подано п’ять законопроектів щодо забезпечення дотримання виборчого права внутрішньо переміщених осіб, однак вони не виносяться на розгляд.

За словами координаторки заходу Тетяни Карельської, в Україні близько півтора мільйона осіб – внутрішніх переселенців – не можуть скористатись своїм правом обиратись і бути обраними. Цю ситуацію вона назвала «дискримінацією».

«Ми повинні допомогти їм домогтися для себе права обирати й бути обраними. У парламенті є 5 законопроектів, але їх не розглядають. Уже і слухання відбулись, і є рекомендації профільного міністерства, але віз і досі там. Виборче право громадянам держава має забезпечувати, згідно з Декларацією прав людини та статтею 38 Конституції України. Тобто у нас в країні порушуються міжнародні стандарти», – сказала Радіо Свобода Тетяна Карельська.

Водночас учасники акції, що переїхали на Дніпропетровщину з тимчасово окупованих територій, зазначали, що хочуть відчувати себе частиною суспільства, це відчуття, зауважували вони, давало б їм, зокрема, й виборче право.

Наприкінці акції переселенці з Донбасу влаштували флешмоб: одягнувши на груди таблички з написами «Студент», «Мама», «Підприємець», «Вчителька» тощо, вони заспівали пісню про свої проблеми в стилі реп.

Аналогічні акції переселенців відбуваються і в інших містах України — Вінниці, Одесі, Львові, Харкові, Запоріжжі.