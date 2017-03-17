НАЗК направило до НАБУ висновок про виявлення корупційного правопорушення щодо депутата

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Національного антикорупційного бюро України обґрунтований висновок про виявлення ознак пов’язаного з корупцією правопорушення стосовно одного з народних депутатів України.

Як повідомляє прес-служба агенції, відповідне рішення ухвалили за результатами перевірки своєчасності подання декларації.

У НАЗК з’ясували, що з 27 листопада 2014 року народний депутат України зарахований на роботу до Верховної Ради України восьмого скликання, відповідно депутат є суб’єктом, на якого поширюється дія закону про запобігання корупції, та зобов’язаний був подати щорічну декларацію.

Станом на 14 березня 2017 року щорічної декларації за 2015 рік народного депутатав Єдиному державному реєстрі декларацій осіб не було, повідомили у НАЗК.

У ніч на 31 жовтня 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які посідають відповідальне й особливо відповідальне становище: президента, прем’єра, членів уряду, депутатів, суддів, правоохоронців.

НАБУ розслідує кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.