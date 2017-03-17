У Росії хочуть скасувати податки для громадян з санкційних списків

Державна дума Росії ухвалила у другому читанні законопроект, який дає можливість росіянам, які потрапили під санкції, не платити податки у Росії.

Автор поправок, голова комітету Держдуми з бюджету і податків Андрій Макаров заявив, що вони потрібні у випадках, коли росіянин, який потрапив під санкції, згідно з європейським законодавством має звітувати про податки за кордоном. Це пов’язане із тим, що у нього там є компанії, майно чи доходи. Однак через санкції ці люди мусять жити у Росії, отже, звітувати про податки перед російською Федеральною податковою службою. Новий закон дозволить їм платити податки у Європі, незважаючи на постійне проживання в Росії.

В чиїх конкретно інтересах ухвалюються поправки, наразі невідомо.

До списку санкцій США включені 56 росіян, до європейського – 157 громадян Росії і України – за їхню роль в анексії Криму та підтримку проросійських сепаратистів на сході України. Серед них російські підприємці Роман і Аркадій Ротенберги і Геннадій Тимченко, яких вважають близькими друзями президента Путіна.