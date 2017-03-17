Мін’юст: засуджених з Криму везуть у Харківську область, серед них є одна жінка

Дванадцять засуджених, яких передали з колоній анексованого Криму для відбування покарання на материковій частині України, їдуть до установи виконання покарання №27 в Харківській області, звідки пізніше їх розподілять по різних установах, залежно від того, за якими статтями вони були засуджені. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

За його словами, передані з Криму засуджені повинні пройти додаткову перевірку, після цього їх розподілять по установах виконання покарань, розташованих на материковій частині України.

Серед 12 засуджених, переданих з Криму, є одна жінка, додав він.

Також заступник міністра юстиції України наголосив, що всі громадяни України, які перебувають у пенітенціарних установах в анексованому Криму, можуть подати заявки на переведення на материкову Україну.

Сьогодні в офісі уповноваженого з прав людини Верховної Ради повідомили, що з пенітенціарних установ анексованого Криму на материкову Україну передають 12 ув’язнених.

Наприкінці лютого заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомляв, що українська і російська сторони узгодили дату передачі 12 засуджених громадян України, які раніше відбували покарання в пенітенціарних установах в Криму, а потім були переведені в інші установи за межами півострова. Запланованою датою передачі ув’язнених він називав 3 березня.

Проте 3 березня переміщення з Криму на території материкової України 12 засуджених українських громадян для подальшого відбування покарання не відбулося, як повідомлялося, з технічних причин.

12 громадян України були засуджені вироками українських судів до 18 березня 2014 року, до анексії Криму Росією. Вони висловили бажання про переміщення на материкову Україну.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».