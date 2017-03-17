ГПУ: Бондарчук заплатив заставу у розмірі близько 75 тисяч фунтів стерлінгів

Речниця генерального прокурора Лариса Сарган заявляє, що колишній керівник державної компанії «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук заплатив заставу у розмірі близько 75 тисяч фунтів стерлінгів.

«Застава, яку сплатив Бондарчук, аби ще попити чаю з молоком у межах Лондона, склала близько 75 тисяч фунтів стерлінгів», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

Сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в Лондоні в рамках екстрадиційного процесу 15 березня арештували Сергія Бондарчука. Луценко заявив, що остаточне рішення щодо видачі Сергія Бондарчука вже найближчим часом має ухвалити Королівський суд, дату судового засідання мають визначити 24 березня.

Через деякий час Сергій Бондарчук на своїй сторінці в Facebook опублікував своє фото з сьогоднішньою газетою в руках як доказ того, що він перебуває на волі.

Після цього у Генпрокуратурі повідомили, що Бондарчука таки заарештовували, але він вніс заставу.

У травні минулого року Бондарчук повідомив журналістам програми «Схеми», що він подав документи на отримання політичного притулку у 2015 році і очікує на надання притулку від уряду Великобританії.

Українські правоохоронці звинувачують Сергія Бондарчука у розкраданні державного майна у сумі 7,5 мільйонів доларів. З червня 2015 року він перебуває у розшуку Інтерполу. Бондарчук заявляє, що обвинувачення проти нього сфальсифіковані.

Сергій Бондарчук – офіцер СБУ, бізнесмен, колишній народний депутат України, член керівництва партії Віктора Ющенка «Наша Україна» й ініціатор спроби її розпуску. З 2005 до 2010 року Сергій Бондарчук був генеральним директором Державної компанії з імпорту й експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт». Із рук тоді ще президента Віктора Ющенка Сергій Бондарчук отримав орден за заслуги і звання Героя України.