У Білому домі кажуть, що не звинувачували Лондон у шпигунстві за Трампом

У Білому домі заявляють, що не звинувачували Велику Британію у шпигунстві за президентом США Дональдом Трампом, а його речник просто цитував публікації про те, що британська розвідка вела спостереження на той час за кандидатом на президентську посаду Трампом.

У заяві Білого дому, опублікованій 17 березня, мовиться, що Шон Спайсер «просто вказав на публікації, не підтверджуючи нічого конкретного».

Речник президента США Шон Спайсер заявив 16 березня у Вашингтоні, що колишній президент США Барак Обама міг використовувати британську спецслужбу для стеження за Трампом і його співробітниками. При цьому він послався на твердження колишнього судді Ендрю Наполітано в ефірі телеканалу Fox News.

17 березня британський Центр урядового зв’язку (GCHQ), спецслужба, яка відповідає за кібербезпеку, відкинула твердження про те, що вона могла стежити за співробітниками штабу Дональда Трампа під час його передвиборної кампанії у минулому році. Ці твердження «абсурдні, смішні і не заслуговують на увагу», зазначили у британській спецслужбі.

4 березня Дональд Трамп у Twitter заявив, що під час президентської кампанії спецслужби прослуховували телефонні розмови співробітників його штабу на вимогу тодішнього президента Барака Обами.

Барак Обама через свого представника назвав заяви Дональда Трампа безпідставними. Тим часом кілька комітетів Конгресу, які розслідують «російський слід» у виборчій кампанії, задовольнили бажання Білого дому щодо перевірки інформації про прослуховування.

Низка конгресменів закликають директора ФБР Джеймса Комі визначитися з твердженнями Трампа про прослуховування: підтвердити чи спростувати їх.

Комі і голова Агенції національної безпеки 20 березня мають свідчити у Палаті представників.