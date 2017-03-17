На Донеччині водопостачання Авдіївки частково відновили – міністерство з питань окупованих територій

На Донеччині водопостачання міста Авдіївка частково відновили, повідомляє прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій повідомило у Twitter.

«Донецька фільтрувальна станція поновила роботу, водопостачання міста частково відновлено. Повне відновлення водопостачання можливе вже 18 березня», – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко заявив, що ДФС відновила роботу й розпочала подачу води до Авдіївки.

14 березня внаслідок бойових дій сталося пошкодження лінії електропередач, було припинено електропостачання Авдіївки. Електрики в місті, де живе близько 22 тисяч людей, не було майже дві доби. 16 березня електропостачання Авдіївки відновили.

Проте у Державній службі з надзвичайних ситуацій тоді заявили, що вода з Донецької фільтрувальної станції надходить населенню самопливом, є запас питної води в резервуарі.

Сьогодні повідомлялося про нові обстріли старої частини міста Авдіївка.

Минулого тижня виникла схожа ситуація. Українські військові тоді звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.