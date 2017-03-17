Трамп привітав Меркель у Білому домі

Президент США Дональд Трамп привіт у Білому домі канцлера Німеччини Анґелу Меркель перед переговорами.

Перед зустріччю, яка мала відбитися 14 березня, але через погоду була відкладена на 17 березня, двоє лідерів перед камерами потиснули один одному руки.

Упродовж багатьох років Меркель, фізик за фахом, була близьким партнером президента США Барака Обами, який називав її своїм «найближчим міжнародним партнером».

Дональд Трамп, натомість, звинувачував Меркель у «руйнуванні Німеччини» через прийом великої кількості біженців, критикував через питання торгівлі і називав свою суперницю від демократичної партії на виборах Гілларі Клінтон «американською Анґелою Меркель».

Трамп наполягає, що Берлін має збільшити видатки на НАТО до 2% ВВП. Німеччина, яка має сильну економіку, але тратить на оборону 1,2% ВВП, не планує збільшувати видатки, оскільки після Другої світової війни сильна армія не є пріоритетом для цієї країни.

Раніше чотири американських чиновники, які спілкувалися з журналістами перед запланованою зустріччю, дали зрозуміти, що Трамп хоче залишити позаду відмінності у поглядах і створити сильні спільні позиції у таких питаннях як торгівля, російські кібератаки і агресія Росії проти України.

Між зустрічами Трамп і Меркель мають дати прес-конференцію.