Штаб: на Донбасі через підрив на вибуховому пристрої загинув військовий, ще один поранений

У штабів АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець і ще один поранений.

У прес-центрі штабу не уточнюють, де це сталося, проте раніше сьогодні повідомляли, що біля Кримського Луганської області внаслідок підриву на розтяжці загинув військовослужбовець ЗСУ.

Українські військові заявляють, що обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків позицій ЗСУ тривають.

За даними штабу, на маріупольському напрямку по опорних пунктах біля Лебединського, Широкина, Гнутового і Водяного сепаратисти вели вогонь з мінометів та артилерійських систем калібру 122.

На донецькому напрямку поблизу Авдіївки у другій половині дня різко збільшилось кількість обстрілів з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120, додають у прес-центрі штабу.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілах. Зокрема, за даними донецьких сепаратистів, були обстріляні околиці Донецька, селище Спартак, міста Ясинувата і Докучаєвськ, а також південь контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли своїх позицій біля кількох населених пунктів уздовж лінії розмежування.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.