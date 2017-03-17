Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
17 Березень 2017, Київ 22:25
Новини | Міжнародні

Трамп висловив Меркель відданість Вашингтона НАТО

Зустріч Трампа і Меркель відбувалася у час розбіжностей між двома довготривалими союзниками щодо НАТО і мігрантів

Зустріч Трампа і Меркель відбувалася у час розбіжностей між двома довготривалими союзниками щодо НАТО і мігрантів

Дивитись коментарі

Президент США Дональд Трамп заявляє, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель висловив «чітку підтримку» Вашингтона НАТО, але наголосив, що союзники мають платити «справедливі внески» на оборону.

Про це Трамп заявив 17 березня під час прес-конференції з Меркель у Білому домі після зустрічі з нею, яка відбувається у період розбіжностей між двома довготривалими союзниками щодо НАТО і мігрантів.

Трамп також подякував Меркель за «зобов’язання» німецького уряду збільшити видатки на оборону.

Під час президентської кампанії минулого року Дональд Трамп критикував НАТО і ставив під сумнів його дієвість. Це викликало хвилювання союзників, зокрема зі Східної Європи, які занепокоєні агресією Росії в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG