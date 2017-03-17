Трамп висловив Меркель відданість Вашингтона НАТО

Президент США Дональд Трамп заявляє, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель висловив «чітку підтримку» Вашингтона НАТО, але наголосив, що союзники мають платити «справедливі внески» на оборону.

Про це Трамп заявив 17 березня під час прес-конференції з Меркель у Білому домі після зустрічі з нею, яка відбувається у період розбіжностей між двома довготривалими союзниками щодо НАТО і мігрантів.

Трамп також подякував Меркель за «зобов’язання» німецького уряду збільшити видатки на оборону.

Під час президентської кампанії минулого року Дональд Трамп критикував НАТО і ставив під сумнів його дієвість. Це викликало хвилювання союзників, зокрема зі Східної Європи, які занепокоєні агресією Росії в Україні.