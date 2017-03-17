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17 Березень 2017, Київ 22:25
Новини | Події

Прокуратура Криму повідомила про підозру в держзраді майже 140 кримським депутатам

Будівля Верховної Ради Автономної Республіки Крим, архівне фото

Будівля Верховної Ради Автономної Республіки Крим, архівне фото

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Прокуратура Автономної Республіки Крим, яка працює при ГПУ, повідомила про підозру в державній зраді 78 депутатам Верховної Ради АРК і 58 депутатам Севастопольської міськради.

«Відповідно до зазначеної постанови, 16 березня 2014 року було проведено незаконний референдум, результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим та міста Севастополя, а також їх входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації», – повідомляє прес-служба відомства.

У прокуратурі додали, що в суд передано обвинувальні акти щодо 16 людей, а також в 17 кримінальних процесах отримано дозвіл суду на проведення спеціального досудового розслідування.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».

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