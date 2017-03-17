НАБУ: розслідування щодо колишнього заступника прокурора Київської області завершили

У Національному антикорупційному бюро України заявляють про завершення досудового розслідування стосовно колишнього заступника прокурора Київської області та ще двох осіб, підозрюваних у розкраданні цукру «Аграрного фонду» на Черкащині.

Як повідомляє перс-служба бюро, сьогодні підозрюваним та стороні захисту надали доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

За версією слідства, у період від липня 2015 року по лютий 2016 року керівники суб’єктів господарювання за сприяння працівників органів прокуратури та Державної виконавчої служби вчинили розкрадання цукру-піску «Аграрного фонду» на суму 211,65 мільйона гривень.

Колишнього заступника прокурора Київської області підозрюють у «привласненні, розтраті майна», «службовому підробленні», «втручанні у діяльність працівника правоохоронного органу». Екс-посадовця Державної виконавчої служби у Черкаській області підозрюють у «зловживанні владою або службовим становищем».

У травні 2016 року в рамках розслідування цього провадження детективи НАБУ затримали заступника прокурора Київської області, йому повідомили про підозру. У червні минулого року затримали службову особу підприємства, задіяного в схемі розкрадання державного цукру.

Крім того, серпні минулого року працівники Генпрокуратури прийшли з обшуком до НАБУ. У Національному антикорупційному бюро тоді заявили, що як підстави для обшуку в ухвалі суду було вказане розслідування кримінального провадження за фактом здійснення незаконного прослуховування співробітниками НАБУ телефонних розмов фігурантів розслідування бюро щодо розкрадання цукру зі складів держустанови «Аграрний фонд», підозрюваним у цьому провадженні є заступник прокурора Київської області є Олександр Колесник. При цьому у бюро наголосили, що факти, наведені як підстави для обшуку, не відповідають дійсності.

Склалося припущення щодо конфлікту між Генпрокуратурою і НАБУ.