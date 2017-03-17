12 фур зі львівським сміттям залишили межі Дніпропетровщини – поліція

Фури з твердими побутовими відходами зі Львова, які упродовж минулої доби затримали на території Дніпропетровської області, відправили в зворотному напрямку. Інформацію про це у п’ятницю підтвердили в обласному управлінні поліції.

За даними поліції, працівники правоохоронних органів супроводили фури до межі області, аби уникнути випадків несанкціонованого скидання сміття.

«Враховуючи те, що на території Криничанського району мав місце випадок, коли водій вивантажив сміття у непередбаченому для цього місці, всі вантажівки у супроводі поліцейських були відправлені до межі Дніпропетровської та Полтавської області», – зазначили в поліції, додавши, що влада Полтавщини поінформована про ситуацію.

За даними поліції, на Дніпропетровщині за добу працівники поліції та громадські активісти затримали 12 вантажівок зі сміттям зі Львова, – у Дніпрі, Павлограді, Царичанському районі. Фахівці санепідемслужби склали акти про порушення санітарних норм.

Водночас у п’ятницю громадські активісти Дніпропетровщини заявили, що підготували звернення до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з вимогою відреагувати на ситуацію.

«До нас звертаються жителі Діївки (передмістя Дніпра, де діє єдиний санкціонований сміттєвий полігон міста, – Ред.), котрі обурені ситуацією зі сміттям у Дніпрі. І в той час, коли ми не можемо впоратись зі своїм сміттям, нам додатково завозять ще 12 вантажівок. Проблема з регіональної переросла в загальнонаціональну», – сказала представник громадської організації «Майдан Січеслав – Дніпро» Вероніка Комісар.

Минулого тижня стало відомо, що до Кривого Рогу намагались ввезти дві фури, завантажені сміттям зі Львова. Незадовго до цього, 6 березня, стало відомо, що у Петриківському районі поліція зупинила 11 фур з побутовими відходами зі Львова.

2016 року на Дніпропетровщині відбулась низка акцій протесту місцевих жителів проти звезення до області непотребу зі Львова.

12 вересня 2016 року невдоволені жителі околиці Дніпра – Діївки – перекрили трасу на Кривий Ріг, протестуючи проти використання сміттєзвалища поблизу їхнього мікрорайону для утилізації немісцевих побутових відходів.