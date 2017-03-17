У суді по справі фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Куку оголосили перерву до 29 березня

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя розглянув скаргу адвоката фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Еміра-Усеїна Куку Олексія Ладіна на неправомірні дії слідства. Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, оскільки слідство не надало суду всі необхідні для ухвалення рішення документи, суддя оголосив перерву в засіданні до 29 березня.

Олексій Ладін пояснив, що суть скарги полягає в тому, що під час ознайомлення з висновками експертів, адвокат просив сфотографувати документи, а також ознайомитися зі зразками релігієзнавчої експертизи і скопіювати їх.

У коментарі Крим.Реалії адвокат зазначив, що подібні клопотання «цілком законні».

Крім того, адвокат клопотав надати матеріали, що підтверджують компетентність експерта і стаж його роботи.

У зв’язку з тим, що суд просить слідство надати постанови про відмову Ладіну в його клопотаннях, а слідчий не приніс їх на засідання, а в усній формі розповів, що в них було написано, суддя в оголосив перерву в засіданні до 29 березня.

Фігуранти ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» перебувають у в’язниці вже понад півроку. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього, були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в’язнями.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Цю заборону Москва поширює і на територію України в окупованому Криму.