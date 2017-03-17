Агентство Standard & Poors підвищило кредитний рейтинг Росії

Агентство Standard & Poors підвищило прогноз кредитних рейтингів Росії зі «стабільного» на «позитивний», заявивши, що країна повертається до економічного зростання після двох років спаду.

У заяві S&P від 17 березня мовиться, що міжнародні санкції проти Росії залишатимуться перешкодою для економічного росту, обмежуючи зростання ВВП до 1,5% у 2017 році.

У 2016 році зростання ВВП у Росії становило 0,2%.

У Standard & Poors прогнозують, що з 2017 по 2020 рік зростання ВВП у Росії у середньому становитиме 1,7%.

Захід запровадив низку санкцій проти Москви після анексії українського Криму і російську агресію на Донбасі.