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17 Березень 2017, Київ 23:52
Новини | Міжнародні

Євросоюз закликає Мінськ звільнити затриманих активістів

«Маршів недармоїдів» у Мінську, 15 березня 2017 року

«Маршів недармоїдів» у Мінську, 15 березня 2017 року

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Євросоюз закликає Білорусь негайно звільнити всіх затриманих під час «Маршів недармоїдів».

У заяві ЄС, опублікованій 17 березня, мовиться, що затримання демонстрантів є свідченням, що у Білорусі необхідно посилити демократичні процеси.

«Має бути забезпечена свобода зібрань і асоціацій. Нещодавно затримані мирні протестувальники, серед яких і журналісти, що висвітлювали захід, негайно мають бути звільнені», – мовиться у заяві речниці голова зовнішньополітичного відомства ЄС.

З 1 березня влада Білорусі затримала близько 150 людей, десятки з яких отримали терміни ув’язнення до 15 діб.

Через «податок на дармоїдство» в Білорусі з лютого проходять масові акції протесту. Згідно з новим законом, кожен офіційно непрацюючий громадянин країни повинен заплатити в бюджет близько 200 євро в рік. Після мітингів у Мінську і регіонах президент країни Олександр Лукашенко переніс термін сплати податку на наступний рік. Протестувальники мають намір домагатися повного скасування збору.

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