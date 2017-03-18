Президент Литви про Крим: свободу можна окупувати, але її не відібрати

Президент Литви Даля Ґрібаускайте у своєму «Твіттері» висловилася на підтримку України та Криму.

«Свободу можна окупувати, але її неможливо відібрати. Крим – це Україна», – написала вона.

Цього тижня минає третя річниця окупації Росією Криму. 16 березня 2014 року на півострові відбувся незаконним «референдум», за підсумками якого, 18 березня, президент Росії Володимир Путін заявив про «прийняття Криму до складу Росії».

Анексію Росією Криму не визнає ані Україна, ані міжнародна спільнота. Україна офіційно вважає Крим тимчасово окупованою територією.