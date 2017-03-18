CNN: Україна просить США допомогти з допитом Манафорта

Українські прокурори хочуть допитати колишнього голову передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у справі про корупцію. Про це у суботу пише сайт телеканалу CNN. За даними журналістів, українська сторона сім разів зверталася до американських правоохоронців із запитом про сприяння, але досі не отримала відповідь.

Як інформує CNN, ідеться про справу колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича, якого в Україні підозрюють у корупції. За даними слідства, Лавринович нелегально перерахував понад 1 мільйон доларів бюджетних коштів на рахунки нью-йоркської юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, яку український уряд найняв у 2011 році для оцінки перебігу справи колишнього прем’єра Юлії Тимошенко.

За даними слідства, найняти цю фірму порадив Пол Манафорт, який, як припускають, був радником колишнього президента Віктора Януковича. За підсумками оцінки, нью-йоркська компанія мала зробити висновок, що процес над Тимошенко був у рамках закону, пише CNN.

Як наголосив у коментарі виданню керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, Манафорт не має статусу підозрюваного у цій справі – його хочуть допитати як свідка. У CNN повідомляють, що представники американської влади підтвердили їм факт отримання запитів від української прокуратури, але ніяк не прокоментували їхню подальшу долю.

CNN нагадує, що між Україною та США діє договір про взаємну правову допомогу, який свого часу уклали саме для сприяння зусиллям правоохоронних органів у розслідуванні злочинів.

Пол Манафорт на момент публікації матеріалу від коментаря відмовився, повідомили у CNN.